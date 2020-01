Tłumy, kwiaty i znicze przed halą żegnają Bryanta Informacja o tragicznej śmierci Kobego Bryanta wstrząsnęła koszykarskim światem. Kibice tłumnie zgromadzili się przed halą Staples Center w Los Angeles, przynosząc kwiaty, znicze i zdjęcia. Nie tylko tam oddawano hołd ikonie NBA. Do tragedii doszło w niedzielę w kalifornijskim Calabasas, 65 kilometrów na północny-zachód od Los Angeles. Prywatna maszyna należąca do 41-letniego Bryanta rozbiła się przed godziną 10 lokalnego czasu. Policja podała, że nie przeżyła żadna z dziewięciu osób znajdujących się na pokładzie. Wśród ofiar – jak poinformowały amerykańskie media – są między innymi 13-letnia Gianna, córka Bryanta. Przed halą Staples Center w Los Angeles, gdzie w barwach Lakers występował Bryant, zebrały się tłumy. Byli wśród nich kibice, aktorzy, gwiazdy showbiznesu. Zostawiali kwiaty, znicze, zdjęcia. Wielu było ubranych w koszulki z nazwiskiem idola. Niedzielny mecz ligi NBA pomiędzy Denver Nuggets – Houston Rockets poprzedziła minuta ciszy. Fani na trybunach skandowali: “Kobe! Kobe!”. W innym spotkaniu w San Antonio zawodnicy Spurs i Toronto Raports po sygnale oznajmującym początek gry, stali na parkiecie jeszcze 24 sekundy, by uczcić pamięć kolegi z boiska. To samo zrobili też gracze New Orleans Pelicans i Boston Celtics. Hołd Bryantowi oddano także podczas ceremonii wręczenia nagród muzycznych Grammy. – W niedzielę, Los Angeles, Ameryka i cały świat stracił bohatera. Zgromadziliśmy się tutaj dosłownie ze złamanymi sercami, w gmachu, który wzniósł Kobe Bryant – powiedziała prowadzące imprezę Alicia Keys, prosząc o zachowanie w pamięci koszykarza i wszystkich, którzy zginęli w katastrofie oraz wzywając, aby zjednoczyli się w pamięci i pomocy dla ich bliskich. Przez 20 sezonów Bryant występował w Los Angeles Lakers, sięgając po pięć tytułów mistrza NBA. Z reprezentacją USA dwukrotnie zdobył mistrzostwo olimpijskie. Jest czwartym na liście najskuteczniejszych zawodników NBA (33 643 pkt). Klub zastrzegł dwa numery koszulek (8 i 24), z którymi jego gwiazda występowała w lidze. Do Meczu Gwiazd wybierano go 18 razy. Karierę zakończył w roku 2016. Po niej zaczął aktywnie działać na różnych polach show-biznesu. W marcu 2018 otrzymał Oscara w kategorii najlepszy krótkometrażowy film animowany za produkcję “Dear basketball”. Do napisania scenariusza zainspirowała go córka Gianna, zaś reżyserii podjął się Glenn Keane z koncernu Disney. Bryant był także ambasadorem mistrzostw świata koszykarzy w Chinach 2019. Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Contributor Materiał nadesłany do redakcji. Search

