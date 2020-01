Tomasz Grodzki spotkał się z Nancy Pelosi Marszałek Senatu we wtorek spotkał się z Nancy Pelosi, przewodnicząca Izby Reprezentantów Stanów Zjednoczonych. – Rozmawialiśmy o fundamentach demokracji – powiedział po spotkaniu Tomasz Grodzki. Poruszono także temat Władimira Putina. We wtorek wieczorem odbyło się spotkanie Nancy Pelosi z marszałkiem Senatu Tomaszem Grodzkim na lotnisku Balice pod Krakowem. Jak mówił wcześniej Tomasz Grodzki, to szefowa Izby Reprezentantów prosiła go o to spotkanie. Amerykańska polityk przyleciała do Polski, aby złożyć hołd ofiarom Holokaustu w byłym obozie Auschwitz. Spotkanie z Tomaszem Grodzkim odbyło się w części wojskowej lotniska i trwało blisko godzinę. Wzięli w nim udział senatorowie polscy i amerykańscy – podaje Polsat News. Marszałek Grodzki nazwał je “bardzo dobrym, roboczym spotkaniem obu delegacji”. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

