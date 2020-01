Tomasz Grodzki zapowiada walkę. “Nie daruję tym, którzy mnie tak krzywdzą”. – Najłatwiej lekarza oskarżyć o łapownictwo, chociaż nie spodziewałem się, że to będzie aż tak brutalne, oszukańcze, haniebne – przyznał w wywiadzie marszałek Senatu. Tomasz Grodzki opowiedział także o swoich ostatnich kontaktach ze służbami specjalnymi. – Ludzie czasem oddają życie za ojczyznę, nieraz na obcej ziemi, więc trochę cierpienia i hejtu da się wytrzymać. Pochodzę z wielkopolskiej rodziny, w której zawsze był duch służby – mówił w rozmowie z “Gazetą Wyborczą” marszałek Senatu. Tomasz Grodzki przyznał, że z powodu ostatnich publikacji medialnych o rzekomym przyjmowaniu łapówek, cierpi jego rodzina. – Tym, którzy mnie tak krzywdzą, tego nie daruję. Jeśli człowiek całe życie cieszył się szacunkiem jako poważany doktor, docent czy później profesor, to nie jest to fajne – dodał polityk Platformy Obywatelskiej. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

