Trudeau apeluje do Iranu: wyślijcie czarne skrzynki boeinga do Francji Premier Kanady Justin Trudeau zaapelował w piątek do Teheranu o przesłanie czarnych skrzynek zestrzelonego ukraińskiego boeinga do specjalistycznego laboratorium we Francji. Poinformował też o uruchomieniu pomocy finansowej dla Kanadyjczyków, którzy stracili bliskich w tej katastrofie. Występując na konferencji prasowej w Ottawie, Trudeau oświadczył, że "tylko kilka krajów, jak np. Francja, posiada laboratoria zdolne do tego rodzaju badania". Dodał, że Francja zaproponowała już swoje usługi w tej sprawie. – Zachęcamy władze Iranu, aby przyjęły tę propozycję – powiedział Trudeau. Podkreślił, że czarne skrzynki, czyli rejestratory parametrów lotu i rozmów w kokpicie, zostały "znacznie uszkodzone i jest bardzo ważne, aby zostały jak najszybciej zbadane".

