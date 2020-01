Trump chce wstrzymać publikację książki Boltona Zdaniem urzędników Białego Domu publikacja byłego doradcy prezydenta USA może zawierać informacje uznane za ściśle tajne. Prawnik Boltona otrzymał list, który można traktować jako formalną groźbę – informuje CNN. W liście do prawnika Boltona jeden z wysokich rangą urzędników Rady Bezpieczeństwa Narodowego miał stwierdzić, że książka nie może ukazać się bez wcześniejszego usunięcia tajnych informacji. Ani Biały Dom, ani przedstawiciel wydawcy nie komentują sprawy. Przypomnijmy. Amerykańską sceną polityczną wstrząsnęły niedzielne doniesienia “New York Timesa”, który dotarł do treści nieopublikowanej jeszcze książki Boltona. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

