Tryumf głupoty Z cyklu: Głos sceptyka z Polski Pachnie wojną. Może nie trzecią wojną światową jak kraczą wróżbici, jednak dzieli nas od niej tyciu-tyciu… Być może są to tylko strachy na Lachy czyli nie ma się czego bać. Jednak raz uruchomiona maszyna nienawiści, ksenofobii, antysemityzmu, szowinizmu itp. łatwo się nie zatrzymuje. Pędzi fala wzajemnych oskarżeń. Ożywają demony, które pchają do zguby. Polacy nie raz to przeżywali. I najczęściej przegrywali. I to najczęściej na własne życzenie. Zwłaszcza wtedy, gdy mieliśmy marnych polityków. Gdy niosło ich fałszywe mniemanie, że wszyscy są winni. Poza nimi. Historia lubi się powtarzać. Pisał proroczo Wyspiański: miałeś chamie złoty róg, ostał ci się jeno sznur… Ach, jak ochoczo ożywa przy tym antysemityzm. Widać to na każdym kroku. To Żydzi są wszystkiemu winni. Zamiast podać im rękę przyjaźni i miłości, właśnie dziś, gdy obchodzimy rocznicę oświęcimskiego dramatu, nieludzkiej zbrodni, jakiej świat nie widział szukamy powodów, aby odwrócić się od Izraela. To by było na dziś tyle. Przestrogi na nic się zdadzą, nic nie zahamuje pychy rządzących. Głupota – nie po raz pierwszy w naszych dziejach – zatryumfuje. Od Europy odpływamy. A Putin zaciera ręce. I na dodatek z Rosji chce zrobić przyjaciela Żydów. Jerzy Klechta Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Jerzy Klechta Website Jerzy Klechta – dziennikarz prasowy i telewizyjny. W zawodzie od przeszło 50 lat. Autor ponad 20 książek. Search

