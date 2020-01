Trzylatek najmłodszym członkiem Mensy Haryz Naim jest obecnie najmłodszym członkiem Mensy – międzynarodowego stowarzyszenia ludzi o wysokim ilorazie inteligencji. Haryz nie jest jednak najmłodszym członkiem stowarzyszenia w historii. Najmłodsi mieli dwa lata. Mieszkający obecnie w Wielkiej Brytanii chłopiec ma iloraz inteligencji 142, co sytuuje go wśród 0,3 procent populacji. Jego, pochodzący z Malezji, rodzice studiowali inżynierię. Zdali sobie sprawę, że chłopiec jest dużo inteligentniejszy od rówieśników, kiedy poszedł do przedszkola. Jak podaje w poniedziałek malezyjski dziennik „The Star” jeszcze zanim tam trafił, zaczął samodzielnie czytać, a mówił już w wieku siedmiu miesięcy. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

