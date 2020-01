TSUE zajmie się Izbą Dyscyplinarną Sądu Najwyższego Komisja Europejska złożyła wniosek do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej o zastosowanie tzw. środków tymczasowych w sprawie dotyczącej Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Jeśli TSUE je zastosuje, to Izba Dyscyplinarna zostanie zawieszona. Decyzja zapadnie w ciągu kilku-kilkunastu dni. Komisja Europejska zdecydowała 14 stycznia, że wystąpi do Trybunału Sprawiedliwości UE o środki tymczasowe. Wniosek do Trybunału wpłynął w piątek. Jeśli TSUE go uzna, Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego zostanie zawieszona. Jak do decyzji KE odnosi się rząd PiS? Rzecznik gabinetu Morawieckiego Piotr Müller twierdzi, że KE nie ma podstawy prawnej, by podważać przepisy prawa dotyczące wymiaru sprawiedliwości Müller podkreślił jednocześnie, że rząd podtrzymuje wszystkie podniesione wcześniej argumenty dotyczące niezasadności skargi KE na kwestie związane z Izbą Dyscyplinarną SN. – Wymiar sprawiedliwości jest domeną regulacyjną państw członkowskich i nie dotyczą go regulacje unijne – podkreślał Müller, powtarzając starą argumentację rządu. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

