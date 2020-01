Donald Tusk: nie masz prawa dłużej udawać, że tego nie widzisz Były premier, szef Europejskiej Partii Ludowej w mocnych słowach zaatakował na Twitterze rządzących w Polsce, zarzucając im m.in. “niszczenie sądów’ i “bezkarną kradzież”. “Wyprowadzają Polskę z Unii, niszczą sądy, by bezkarnie kraść, szczują jednych Polaków przeciw drugim. Głosujesz na nich? Masz prawo. Ale nie masz prawa dłużej udawać, że tego nie widzisz. Bo widzisz” – napisał Donald Tusk. Choć nazwa PiS nie pada, to prawdopodobnie tę partię miał na myśli. Najnowsza wypowiedź polityka przypomina stylem wpis, który opublikował w listopadzie 2017 r. “Alarm! Ostry spór z Ukrainą, izolacja w Unii Europejskiej, odejście od rządów prawa i niezawiłości sądów, atak na sektor pozarządowy i wolne media – strategia PiS czy plan Kremla? Zbyt podobne, by spać spokojnie” – pisał wtedy Tusk. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

