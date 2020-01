Tych 10 zmysłowych tricków pomoże urozmaicić wasze życie erotyczne Ekscytująco jest na początku, a potem do łóżka zagląda rutyna. Prawda? Nieprawda! Wszystko zależy od was – nawet jeśli jesteście parą z wieloletnim stażem, możecie kochać się jak po raz pierwszy. W jaki sposób? Wystarczy trochę pokombinować i… rozgrzać atmosferę. Oto 10 zmysłowych tricków. Jeśli zwykle szybko przechodzicie do sedna, tym razem nigdzie się nie śpieszcie. Gra wstępna często jest niedoceniana, ale faktem jest, że kobiety zwykle jej potrzebują, jeśli chcą mieć orgazm. Jednak gra wstępna sama w sobie jest już przyjemna i może być preludium do prawdziwej eksplozji zmysłów. Podstawową grę wstępną (pieszczoty, pocałunki, stymulacja łechtaczki u kobiety) można zresztą znacznie wydłużyć. Romantyczna kolacja z menu złożonym z afrodyzjaków, seansu filmu erotycznego, masaż, wino, gorąca kąpiel przy świecach – to wszystko może wprawić was oboje w zmysłowy nastrój. Kto powiedział, że seks można uprawiać tylko w łóżku? W samym mieszkaniu miejsc, w których możecie pobyć sam na sam, jest sporo: blat stołu w jadalni, szafki kuchenne, wanna lub prysznic w łazience, kanapa w salonie, podłoga. Wszystko zależy od waszej inwencji. A co jeśli chcielibyście kochać się poza domem? Miejsc publicznych nie polecamy (chociaż niektórych śmiałków to kręci), ale noc w hotelu zawsze jest ekscytującym pomysłem dla par zmęczonych rutyną. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

