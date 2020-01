Uczestniczki Powstania Warszawskiego wspierają Tomasza Grodzkiego “Znamy koszty, jakie może ponosić atakowany i dlatego przekazujemy panu szczególnie mocne słowa solidarności, obywatelskiego wsparcia” – napisały do marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego uczestniczki powstania z 1944 roku. Ich adresat pochwalił się listem w sieci. W mediach pojawiają się kolejne relacje osób twierdzących, że Tomasz Grodzki przed laty jako lekarz przyjmował łapówki. Część jego byłych pacjentów i ich bliskich zarzuca politykowi, iż w prywatnym gabinecie odbierał od nich pieniądze za zabiegi wykonywane w państwowej placówce. Marszałka Senatu postanowiło teraz wesprzeć pięć weteranek II wojny światowej. “My żołnierze Armii Krajowej i uczestniczki Powstania Warszawskiego byliśmy niegdyś przedmiotem podobnej akcji. Może jako ‘zaplute karły reakcji’ ponosiliśmy cięższe konsekwencje tych ataków, jednak widzimy pewne podobieństwo między ówczesnymi i dzisiejszymi oskarżycielami – to mali ludzie, ale ich oskarżenia przynoszą określone skutki” – napisały w liście skierowanym do Tomasza Grodzkiego. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

