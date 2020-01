United Surveys: Polska była ofiarą wojny 97 proc. Brytyjczyków określiło Polskę i jej mieszkańców jako ofiary II wojny światowej. Podobny pogląd wyraziło 88 proc. Francuzów i po 85 proc. respondentów z Włoch i Niemiec – wynika z ogólnoeuropejskiego badania koordynowanego przez agencję badawczą United Surveys. To sprzeczne z tym, co w ostatnim czasie twierdzi Putin. ‹ wróć W ostatnich tygodniach prezydent Rosji oraz najwyżsi urzędnicy rosyjskich władz promują tezy o tym, że to antysemickie władze II Rzeczypospolitej wchodząc w sojusz z III Rzeszą, sprowokowały sytuację, w której wybuch wojny był nieunikniony. Taka narracja, sprzeczna z faktami, całkowicie lekceważy podpisanie paktu Ribbentrop-Mołotow oraz atak Armii Czerwonej na Polskę w 1939 r. Jak się okazuje, opinii Putina nie podziela znakomita większość badanych Europejczyków. W związku z przypadającą w tym roku 75. rocznicą wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau, a także 110. rocznicą urodzin Ireny Sendlerowej, polskiej działaczki społecznej, uhonorowanej medalem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata za uratowanie od Holocaustu ponad 2,5 tysiąca żydowskich dzieci, agencja badawcza United Surveys sprawdziła, jak postrzegana jest Polska i Polacy w kontekście II wojny światowej, w najważniejszych krajach Unii Europejskiej: Zjednoczonym Królestwie, Francji, Niemczech i Włoszech oraz w Polsce. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

