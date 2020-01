W Senacie rozpoczyna się proces impeachmentu Trumpa W Waszyngtonie rozpoczynają się przesłuchania w senackim procesie Donalda Johna Trumpa, prezydenta Stanów Zjednoczonych, którego Izba Reprezentantów uznała za winnego nadużycia władzy i obrazy Kongresu i domaga się w Senacie potwierdzenia jej decyzji o konieczności usunięcia go z urzędu. W tym historycznym dniu prezydenta Trumpa nie ma dzisiaj w kraju, ponieważ bawi na Forum Ekonomicznym w szwajcarskim Davos. Od dzisiaj każdy dzień rozpraw Senatu Stanów Zjednoczonych nad decyzją Izby Reprezentantów, że prezydenta Trumpa należy usunąć z urzędu, poprzedzany będzie formułką wygłaszaną przez woźnego parlamentu, zwanego Sergeant-at-Arms, która brzmi: “Słuchajcie! Słuchajcie! Słuchajcie! Wszystkim obecnym nakazuje się zachować ciszę pod groźbą kary więzienia”. Nie należy się co prawda spodziewać, by jakiś niesforny senator został posłany do celi – nigdy dotąd nie zdarzyło się to w historii USA – ale i tak przewodniczącemu obradom prezesowi Sądu Najwyższego Johnowi Robertsowi, nie będzie raczej trudno utrzymać dyscyplinę na sali. Senatorowie nie będą mogli używać telefonów, kontaktować się z asystentami, ani nawet rozmawiać między sobą. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

