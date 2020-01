W USA policzono, ile kłamstw wygłosił dotychczas Donald Trump Donald Trump od trzech lat zasiada w fotelu prezydenta Stanów Zjednoczonych. Z okazji rocznicy złożenia przez niego przysięgi dziennik “Washington Post” postanowił dokonać ciekawej analizy. Dziennikowi udało się oszacować, ile razy Trump skłamał w ciągu całego swojego urzędowania. Donald Trump od trzech lat zasiada w fotelu prezydenta Stanów Zjednoczonych. Z okazji rocznicy złożenia przez niego przysięgi dziennik “Washington Post” postanowił dokonać ciekawej analizy. Dziennikowi udało się oszacować, ile razy Trump skłamał w ciągu całego swojego urzędowania. Jak podaje “Washington Post”, w 2017 roku Donald Trump wygłosił 1999 fałszywych stwierdzeń, zaś rok później powiedział ich 5689. Rekordowy okazał się 2019 rok – wtedy prezydent USA skłamał aż 8155 razy. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

