Wałęsa apeluje, by ‘jak najszybciej odstawić obecne władze’

“Ja Lech Wałęsa proszę wszystkich ludzi walczących i budujących w 1980 r Solidarność” – tak zaczyna się wpis Lecha Wałęsy na Facebooku i Twitterze, który w niedzielę odbił się szerokim echem w sieci. Radosław Fogiel, wicerzecznik PiS stwierdził, że wezwanie do obalenia demokratycznie wybranego rządu w ulicznych zamieszkach jest oburzające i nie przyjęcia.

Były prezydent apeluje do Polaków, by jak najszybciej odsunąć obecne władze i “musimy zrobić wszystko”, by to zrobić.

“To co wyprawiają i jak to wyprawiają.To jest niszczenie naszych osiągnięć, to jest przeciw interesowi Ojczyzny” – pisze. Wymienia, że chcą przejąć sądy, a to, “co głosi prezydent Duda, premier Morawiecki, Ziobro i polityk Rydzyk w wielu dziedzinach to perfidna manipulacja i kłamstwa”.