Watykan analizuje przypadki molestowania zakonnic W Watykanie trwa analiza przypadków nadużyć seksualnych wobec zakonnic. Dotychczas zgłoszono 9 takich przypadków. Dotyczą nadużyć ze strony duchownych, ale także wykorzystywania “między zakonnicami”. O prowadzonych działaniach poinformował prefekt kongregacji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego kardynał Joao Braz de Aviz na łamach dziennika “L’Osservatore Romano”. Pierwsze materiały na temat tego problemu watykańska gazeta opublikowała w grudniu. – To zjawisko było dotąd ukryte. Musi ono zostać ujawnione – ocenił hierarcha. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

