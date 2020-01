Ważna decyzja sądu w Warszawie ws. list poparcia do KRS Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił w piątek postanowienia prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sprawie list poparcia do KRS. Kilka miesięcy temu Jan Nowak zabronił Kancelarii Sejmu ujawniania nazwisk. Jego decyzję zaskarżył w WSA w Warszawie Rzecznik Praw Obywatelskich. I właśnie sąd ogłosił wyrok. “Przełomowe orzeczenia!” – zareagowało na Twitterze stowarzyszenie sędziów Iustitia. To reakcja na orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, który w piątek uchylił postanowienia dotyczące zakazu ujawnienia list poparcia do Krajowej Rady Sądownictwa. “Wyrokiem z 24 stycznia 2020 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił zaskarżone postanowienie Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych” – czytamy na stronie WSA. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

