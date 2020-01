WHO ogłosiła międzynarodowy stan zagrożenia zdrowia publicznego Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) została powiadomiona o nowym wirusie przez Chiny pod koniec grudnia. Do tej pory z powodu koronawirusa zmarło 170 osób. 18 krajów poinformowało już o przypadkach zarażonych osób, które przebywają na ich terenie. Mamy obecnie więcej osób zakażonych na świecie wirusem z Wuhanu niż w czasie epidemii SARS. Według informacji zamieszczonych przez chińskie portale internetowe zakażenia nowym wirusem wywołującym zapalenie płuc potwierdzono w Chinach u 8 149 osób, a kolejne 92 przypadki wykryto za granicą. Z powodu zarażenia zmarło jak dotąd w Chinach 171 osób. Nie pojawiły się doniesienia o zgonach w innych krajach. Przywódca ChRL Xi Jinping wyraził przekonanie, że Chiny potrafią wygrać walkę z „demonem epidemii”. Tymczasem ekonomista z Chińskiej Akademii Nauk Społecznych (CASS) Zhang Ming ocenił, że może ona obniżyć tempo wzrostu gospodarczego Chin w pierwszym kwartale br. o ok. 1 punkt procentowy, do poziomu 5 proc. lub nawet niższego. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

