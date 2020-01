WHO ostrzega szpitale na całym świecie przed wirusem z Chin Na całym świecie może rozprzestrzenić się wirus, który odkryto w Chinach. O zagrożeniu poinformowała Światowa Organizacja Zdrowia. Szpitale ostrzeżono przed wystąpieniem epidemii – czytamy w “Rzeczpospolitej”. W ubiegłym tygodniu chińskie media państwowe poinformowały, że dziesiątki osób zachorowało na nowy typ koronawirusa. Wirusowe zapalenia płuc rozprzestrzeniają się drogą kropelkową oraz przez bezpośredni kontakt z chorą osobą – pisze “Rzeczpospolita”, powołując się na Reutersa. Niektóre wirusy tego typu wywołują zwykłe przeziębienie, inne prowadzą do poważnych chorób dróg oddechowych, takich jak SARS czy MERS. Szczególnie groźne są koronawirusy roznoszone przez zwierzęta. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

