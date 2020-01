Wolne media zagrożone w Europie Środkowej Dziennikarze poddawani są coraz większej politycznej presji w Europie Środkowo-Wschodniej – wynika z raportu Reuters Institute for the Study of Journalism (RISJ). W dokumencie wiele miejsca poświęcono Polsce i sytuacji mediów w naszym kraju. W ostatnim czasie kraje Europy-Środkowo wschodniej spadły w różnych rankingach wolności prasy. Przede wszystkim dotyczy to Polski i Węgier – rozpoczyna swój raport RISJ. Przypomina również o zabójstwie słowackiego dziennikarza Jana Kuciaka w 2018 r. Reuters Institute for the Study of Journalism wysłał kwestionariusz do 97 dziennikarzy z 16 krajów Europy Środkowo-Wschodniej – od Albanii i Bułgarii, przez Czechy i Węgry, po Polskę i kraje bałtyckie. Wyniki ankiety pokazują, że wolność mediów postrzegana jest w naszym regionie jako zagrożona. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

