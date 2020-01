28 WOŚP – jak zagrała Kanada? Rekord w zbiórce $$$ (cz. 1)

Za nami 28 Finał WOŚP w Kanadzie i na świecie. Wiatr w żagle był faktycznie niezwykły – może dlatego, że wszyscy pamiętaliśmy tragedię na scenie Gdańsku sprzed roku i zamach na tak szczęśliwego z powodu efektów zbiórki w jego mieście prezydenta Adamowicza, a potem jego śmierć, może dlatego, że świat staje się coraz brutalniejszy, że płonie Australia, że w Polsce dławiona jest demokracja – w każdym razie tegoroczna Wielka Orkiestra zagrała z wielką mocą.

Kolorowy statek 28. Finału WOŚP przemierzył cały świat!

Meksyk, Tajlandia, Islandia, Rosja, Japonia, Tanzania, Indonezja, Stany Zjednoczone, Australia, Norwegia, Gruzja czy Cypr – to tylko niektóre kraje, gdzie zagrała orkiestra WOŚP. Poza granicami Polski działało ponad 100 sztabów.

Było czasem nietypowo w tym roku: na Islandii z okazji Finału wystartowało morsowanie (a na tamtejszej aukcji można było licytować m.in. zabieg kosmetyczny na twarz wykorzystujący śluz ślimaka), a japoński zespół tańca “Mazur” zorganizował specjalny pokaz w strojach ludowych.



28. Finał to także czas, kiedy sztaby pojawiały się w krajach, gdzie ich dotąd nie było. W tym roku były to m.in. Meksyk i Tajlandia. W zeszłym roku WOŚP po raz pierwszy zagrała w Moskwie!

WOŚP Kanada 2020

U nas, jak co roku od 2004 roku, graliśmy do końca świata i jeden dzień dłużej. Po początkowych kilku akcjach uwieńczonych wielkimi koncertami w wówczas przyjaznym Centrum Kultury im. Jana Pawła II, gdzie szefową i animatorką była Ania Bocheńska, nadszedł czas kiedy zbieraliśmy tylko do wirtualnej puszki, ale od trzech lat akcja kończy się koncertem we Fregacie w Mississaudze, który mam zaszczyt organizować i prowadzić. Fregata użycza nam swoich gościnnych progów dzięki jej właścicielowi Jerry’emu Golcowi. Dziękujemy!!!! O koncercie i niedzielnym ukoronowaniu zbiórki za kilka dni. Na razie tu kilka informacji i fotek i o koncercie wcześniej. Było pięknie!

Dzisiaj skupię się na tych, którzy są w kanadyjskiej WOŚP najważniejsi – wolontariuszach i na zbiórce – niezwykle udanej w tym roku.

W tym roku szefową sztabu była Ewa Henry-Dawson, zawsze aktywna (nie tylko w WOŚP), a w tym roku z po raz pierwszy w roli szefowej – bardzo bardzo efektywnej i sprawnej.

“Pod” nią i sztabem było 70 wolontariuszy w Toronto, Mississaugi, Brampton, Windsor, Ottawy, Edmonton i Calgary. Najmłodsza zarejestrowana wolontariuszka Paula ma 7 lat ale z rodzicami kwestowali i młodsi. Liczba wolontariuszy rośnie – rok temu było ich 61. Brawo! Na końcu artykuł podaję pełną listę tych dobrych duszków kanadyjskiego WOŚP-u.

Jak zbierała Kanada

Zacznijmy od fragmentów listu szefowej sztabu z 13 stycznia:

Siema z Kanady!

Nasze dzieci – te zarejestrowane i niezarejstrowane a wiadome mi to: Ania w Edmonton, Darian, Milena, Paula, Wiktor, Mia i Alek w GTA, Ola i Wiktoria w Ottawie, Blanka i Aria w Calgary – dzielnie walczyły z przeciwnościami klimatycznym. Windsor, Toronto i okolice w piątek i sobotę zalały strugi deszczu Ottawa dzielnie kwestowała w śniegu, Edmonton i Calgary w temperaturach podbiegunowych. No ale w końcu wyemigrowaliśmy do Kanady, a nie na Hawaje. Szczególne podziękowania dla Janusza Dobrowolskiego, który, chociaż sam na wózku kwestował przy -35 C w Calgary i dla naszych wolontariuszek: Iwony Gadowskiej, która mimo osobistej tragedii dzieliła się dobrem z innymi – podczas pogrzebu męża poprosiła o datki do swojej puszki zamiast kwiatów i Danusi Koźmińskiej, która od lat działała w sztabie, a w tym roku poleciała na ostatnie pożegnanie swojej Mamy – dlatego za Danusię kwestował maż, Adam. Nasz koncert w Mississaudze był przepięknym uwieńczeniem naszej działalności na rzecz 28 Finału. Aukcje darowanych fantów i obrazu malowanego przez dziecki przekroczyły nasze oczekiwania. Dziękuję Wam, wszyscy nasi Wolontariusze, Darczyńcy, Pomocnicy, Sympatycy i Przyjaciele,

tegoroczna szefowa Sztabu Toronto #5615 Ewa Henry-Dawson Pogoda była powiedzmy delikatnie niestabilna – najpierw lało i puszki (i samych wolontariuszy) można było wyrzymać, a w niedzielę – mróz… Ale humory dopisywały i najmłodszym i najstarszym. Zbierali wszędzie – w Scarborough, Mississaudze, w Brampton, w Toronto, w Hamilton. Zobaczmy fotorelację z wielkiej akcji – piątek-sobota-niedziela w GTA i Hamilton: This slideshow requires JavaScript.

Zapiski z akcji i relacje z frontu

Kilka wybranych zapisków naszych wolontariuszy z naszej strony Facebookowej:

• Joanna Agnieszka Kozak ❤️❤️❤️W Euromax – BOVAIRD❤️❤️❤️ Stałam Sama ale wcale samotna nie byłam! ❤️Milenka ❤️została chora w domu z tata ale ja wiem, że to ich miłość do zbiórki szła strumieniem przeze mnie wprost do serduszek ludzi którzy z nami dzisiaj zagrali 🙂 Może rewelacji nie ma w puszce ale uśmiech i wsparcie jest bezcenne i każdy banknot i każda moneta miały dzisiaj jakąś wyjątkową moc ❤ Herbata i życzliwość dla mnie też się lały strumieniami za co dziękuję maksymalnie!! ❤️❤️❤️Były też małe wyładowania między małżeństwami (jedno na “tak”, drugie na “ABSOLUTNIE NIE I GRAŻYNA IDZIEMY” 🤣).

A i ogromny ukłon dla Kanadyjczyków, którzy wolni od całej tej “złodziejskiej propagandy” wrzucali bez chwili zawachania ile tylko mogli.

• Darian’s first donor – Dentistry in Oak Park! https://www.facebook.com/DentistryInOakPark/

Huge thank you to Dr. Plewik and her whole team! ❤❤❤ Margaret Plewik

(Darian couldn’t smile much, as the pic was taken right after tooth extraction👍)

• “Dzień dobry, czy moze pan wyrzucić pieniążka na WOŚP…

Sorry I don’t speak English ……

Moja odpowiedź: No problem, ja mówię po polsku

• Na opłatku Radia Maryja 😖

Zapomnieli że Jan Paweł 2 dawał na WOŚP. Smutne i przykre że tak postępują ci, którzy mają głosić “Milość do bliźniego “

• Ksiądz z kościoła Św. M. Kolbego w Mississaudze przegonił wolontariuszy…

OTTAWA

This slideshow requires JavaScript.

Ottawa nagrała też filmik – polecamy!

WINDSOR

This slideshow requires JavaScript.

CALGARY

• Takich mamy wolontariuszy WOŚP w Calgary <3Janusz Dobrowolski niedawno wrócił z operacji w Tajlandii. Janusz ćwiczy z nieprawdopodobnym zapałem by znów stanać na nogi – przed laty piłkarz polskiej kadry narodowej juniorów teraz – bo nieszczęśliwym wypadku – zawodnik pierwszej ligi w walce o pełnosprawność. Janusz, jego żona Dorota, córka Monika i wnuczka Blanka są oficjalnymi wolontariuszami i wolontariuszkami Sztabu Kanada. W końcu to Dobrowolscy – nazwisko zobowiązuje 🙂 Kochamy Was <3

• W Calgary też się Działo😘,

choć na dworze było -34❄️❄️❄️,to Serca Ludzi byly rozgrzane do Czerwoności ❤️❤️❤️ Dziękujemy Wam za Wszystko!😘❤️😘

Dziękujemy Całemu Sztabowi i Organizatorom za swój Czas i Pomoc, a w Szczególności Ani i Zbyszkowi ❤️💪❤️Była Siła 💪

Jesteście Wielcy❤️❤️

This slideshow requires JavaScript.

WYNIKI

W zeszłym roku w GTA zebraliśmy 28 913,65 dolarów, a w wirtualnej skrzynce – 3 030 złotych. W całej Kanadzie 42 000 dolarów.

W tym roku będzie więcej!!!!

14 stycznia po godzinie 20.00 sztab podał tę oto wiadomość, a to jeszcze nie koniec:

Lista wolontariuszy

BRAWO my!

Calgary

Blanka Bilska

Monika Lokietko

Dorota Dobrowolska

Janusz Dobrowolski

Stanisław Majcherkiewicz

Nina Walny

Anna Wołoch

Zbigniew Drzewiecki

Edmonton

Anna Tenderenda

Jacek Tenderenda

Ottawa

Przemyslaw Tomczak

Aleksandra Rogulska

Wiktoria Rogulska

Anna Luczak-Romaszewska

Toronto and GTA

Ewa Waszul

Piotr Waszul

Marianna Laskowski

Aleksander Laskowski

Alekszandra Korankiewicz

Zbigniew Pruchnicki

Martyna Kociel

Anna Stala

Robert Kowalczyk

Darian Smazyk

Beata Kurpiewski

Mikolaj Brykczynski

Danuta Kozminski

Adam Kozminski

Michal Niewiadomski

Anna Niewiadomska

Monika Krowiak

Iwona Kaniak

Wiktor Tofilo

Irena Bednarska

Klaudia Wolosz

Jakub Zabek

Anna Kniat

Tomasz Kniat

Malgorzata P. Bonikowska

Zbigniew Belz

Ewa Henry

Timothy Henry

Ted Dawson

Jan Kociel

Lukasz Kozak

Ewa Skalinska

Piotr Skalinski

Maja Urbanski

Artur Zaleski

Kasia Rozek

Iwona Grzebieluch

Marianna Blus

Julia Skalinska

Milena Kozak

Jacek Kozlowski

Marta Rozek

Tymon Rozek

Kasia Rozek

Beata Skibinska

Paula Tkacz

Joanna Kozak

Marta Werocy

Artur Tofilo

Joanna Szewczyk

Matthew Rozek

Windsor

Magdalena Bednarek

Dorota Lackorzynska

Piotr Bednarek

Aneta Soszynska

Rober Budziosz

Adam Kalinowski

Teresa Szczepanik

Halina Troczynska

Andy Nowicki

Ewa Czechowska

Ewa Bednarek

Elizabeth Molcan-Gorzelnik

O WOŚP W KANADZIE

