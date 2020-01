Wybrano 100 najprzystojniejszych mężczyzn na świecie Jak co roku TC Candler zaprezentowało ranking 100 najpiękniejszych twarzy na świecie. W zestawieniu mężczyzn nie zabrakło znanych nazwisk. Pierwsze miejsce może być dla niektórych zaskoczeniem. W 2018 roku tytuł najprzystojniejszego mężczyzny na świecie otrzymał aktor o hawajskich korzeniach, czyli Jason Momoa (“Aquaman” i “Gra o Tron”). Teraz przyszła kolej na przyznanie nagród za miniony rok. Pierwsze miejsce przypadło jednemu z członków południowokoreańskiego boysbandu BTS – Jungkookowi. Piosenkarz ma zaledwie 22 lata. Drugie miejsce zdobył szwedzki youtuber Felix Kjellberg – dla wielu znany pod pseudonimem PewDiePie. Na podium znalazł się też kanadyjski wokalista Shawn Mendes. To jego utwór “Señorita” w duecie z Camilą Cabello był hitem zeszłych wakacji. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

