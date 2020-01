Za pracę wartą 11 bilionów dolarów rocznie nie dostają ani grosza Gros opieki nad dziećmi, chorymi, osobami starszymi i niedołężnymi przejmują na świecie kobiety. Za tę pracę wartą 11 bilionów dolarów rocznie nie dostają ani grosza. Sytuacja jeszcze bardziej dotkliwie dotyka kobiety w biedniejszych krajach globalnego południa; Kobiety i dziewczynki na całym globie spędzają codziennie 12 mld godzin na opiece nad starszymi, wychowaniem dzieci i pracach domowych; Gdyby otrzymywały za to płacę minimalną obowiązującą w ich kraju, odpowiadałoby to sumie jedenastu bilionów dolarów rocznie. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

