Zamknięte miasto, żywność droższa o 500 procent, przepełnione szpitale – Brakuje żywności, ulice są puste, szpitale przepełnione – opowiada nam Polka, która mieszka w Wuhan, ale w związku z rozprzestrzenianiem się koronowirusa nie może wrócić do domu. Wuhan to siedlisko choroby, która atakuje w Chinach i kilkunastu innych krajach. Według najnowszych informacji, liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa sięgnęła 56 osób. Zakażonych jest już ponad dwa tysiące ludzi. Przypadki zakażeń stwierdzono w 13 krajach, między innymi w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Australii, Tajlandii czy Francji. Uważa się za wysoce prawdopodobne, że niebezpieczeństwo występuje również w Wielkiej Brytanii. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

