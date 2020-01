“Zielona energia” w Europie. Polska daleko od celu. Polska może mieć problem z osiągnięciem swoich celów związanych z “zieloną energią” w 2020 roku – wynika z danych Eurostatu. Odpowiedni udział energii ze źródeł odnawialnych (OZE) w końcowym zużyciu energii osiągnęło jak dotąd 12 państw członkowskich Unii Europejskiej. Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii jest niezbędne do osiągnięcia unijnych celów klimatyczno-energetycznych. UE ma mieć 20 proc. energii z OZE w 2020 r. i co najmniej 32 proc. do 2030 r. Udział energii ze źródeł odnawialnych (OZE) w końcowym zużyciu energii wyniósł w UE w 2018 r. 18 proc. W 2017 r. udział OZE w miksie energetycznym wynosił w Unii 17,5 proc., natomiast w 2004 r., pierwszym, dla którego dostępne są dane na ten temat, wynosił 8,5 proc. Liczby te pokazują, że ilość energii ze źródeł odnawialnych wzrosła ponad dwukrotnie na przestrzeni 14 lat. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

