Związkowcy potępiają kontakty górników z Gretą Thunberg "Kontakty z Gretą Thunberg w świetle kamer telewizyjnych BBC uznajemy za przejaw megalomanii i głupoty, a działania organizacji z Makoszów za szkodliwe dla Polski" – tak Związek Zawodowy Górników w Polsce komentuje spotkanie górników z Zabrza z młodą aktywistką klimatyczną. Greta Thunberg na zrozumienie wśród polskich górnikami powoływała się podczas swojego wystąpienia w trakcie Światowego Forum Ekonomicznego w Davos. – W ubiegłym tygodniu spotkałam się z górnikami z Polski, którzy stracili pracę, bo ich kopalnie zostały zamknięte. Nawet oni się nie poddają. Przeciwnie, wydaje się, że rozumieją potrzebę zmian bardziej niż wy – zwróciła się uczestników spotkania Greta Thunberg. Jak się okazuje 17-latka, która w ubiegłym tygodniu odwiedziła Polskę, prócz Elektrowni Bełchatów, zwiedziła również Zabrze. Do rozmów i spotkania z Gretą Thunberg nawiązała w swoim wpisie na Facebooku górniczy działacz związkowy Jerzy Hubka.

