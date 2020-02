10 Polaków uhonorowanych medalami Sprawiedliwy wśród Narodów Świata – W dobrych i złych czasach Polska zawsze będzie stała po stronie tych, dla których wartości humanitarne pozostaną ważne – mówił marszałek Senatu Tomasz Grodzki podczas uroczystości wręczenie 10 medali i trzech honorowych obywatelstw Izraela za pomoc w ratowaniu Żydów. Medalami Sprawiedliwy wśród Narodów Świata zostali pośmiertnie odznaczeni: Anna i Lucjan Gąsiorowscy, Marianna i Stanisław Kopciowie, Stanisław Koptera, Czesław Kucharski, Franciszek Osiński oraz jego syn Tadeusz, Wiktoria Tomal oraz jej dzieci: Stanisława, Józefa i Jan, Maria i Stanisław Teisseyre, Wanda i Aleksander Winniccy, Janina Włodarska-Brosz oraz Marian Wnuk. Medale odebrali przedstawiciele rodzin odznaczonych. Honorowe obywatelstwo Izraela otrzymali – także pośmiertnie – Stanisław Pokorski i Jan Wyrwicz. Irena Senderska-Rzońca, która odebrała je osobiście, powiedziała, że jest zaszczycona i wzruszona takim wyróżnieniem. Wraz z rodziną Kszyształowskich, z której pochodziła, w Borysławiu, w trakcie wojny niemiecko-sowieckiej dostarczała żywność i leki do getta, a następnie ukryła rodzinę żydowskiego lekarza Eliasa Bandera w skrytce na strychu budynku gospodarczego. Dzięki temu Banderowie przeżyli wojnę i wyemigrowali do Stanów Zjednoczonych, gdzie po latach Irena Senderska-Rzońca spotkała się z Myronem – synem Eliasa Bandera, który też mieszkał u niej na strychu. Pozostałe medale i dyplomy honorowego obywatelstwa Izraela, odebrały rodziny zmarłych odznaczonych. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

