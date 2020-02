Sofia Kenin mistrzynią Australian Open Debiutując w finale Wielkiego Szlema, Amerykanka Sofia Kenin ograła 4:6, 6:2, 6:2 Hiszpankę Garbine Muguruzę i została mistrzynią Australian Open 2020. – Miejcie marzenia. I odwagę, by je spełniać – mówiła triumfatorka po trwającym 123 minuty meczu. Doświadczenie było po stronie Muguruzy. 26-latka w wielkoszlemowym finale występowała po raz czwarty. Dwa z nich wygrała – French Open 2016 i Wimbledon 2017. – To może pomóc, ale zwycięstwa nie zagwarantuje – twierdziła Hiszpanka. O pięć lat młodsza Kenin w Wielkim Szlemie najdalej była do tej pory w czwartej rundzie. – Nie wiem, ile razy wyobrażałam sobie, że gram w finale, na takiej scenie, przed tyloma kibicami – przyznała. W rankingu WTA to ona zajmowała wyższe miejsce – 15. Hiszpanka, kiedyś pierwsza rakieta świata, jest w nim 32. Chce wrócić na szczyt, a przynajmniej w jego okolice. Bitwa – na całego – trwała od początku. A walczyć musiały przez trzy sety, bo pierwszego Muguruza zgarnęła do czterech, by drugiego oddać do dwóch. W tym decydującym Kenin zadziwiała i zachwycała. Była agresywna, była odważna, była precyzyjna. Dawała sobie radę nawet w sytuacjach bardzo trudnych, jak tej przy stanie 2:2, kiedy serwowała, a 40:0 prowadziła rywalka. W sposób wielce widowiskowy dała radę ją dogonić. I gema zdobyła. Przełomowego, jak się okazało. Sama przełamała potem podanie Hiszpanki – raz i drugi. Wygrywała 5:2, wciąż zachowywała spokój. Denerwowała się Muguruza, to ona bywała bezradna, to ona popełniała błąd za błędem. Finał przegrała po tym podwójnym serwisowym, których w całym spotkaniu przydarzyło jej się osiem. Kenin nie zanotowała żadnego. W czasie przemówienia Amerykanka na stremowaną nie wyglądała. Nic a nic. – Spełniłam swoje dziecięce marzenie, za mną dwa najwspanialsze tygodnie życia – wyznała mistrzyni. Wynik finału gry pojedynczej kobiet: Sofia Kenin (USA, 14) – Garbine Muguruza (Hiszpania) 4:6, 6:2, 6:2 Nie powiodło się polskim juniorom w sobotnich finałach. Weronika Baszak w finale juniorskiego wielkoszlemowego turnieju Australian Open musiała uznać wyższość rozstawionej z dziewiątką Victorii Jimenez Kasintsevej z Andory 7:5, 2:6, 2:6. W finale Australian Open w grze podwójnej juniorów Mikołaj Lorens i partnerujący mu Karlis Ozolins przegrali z wyżej notowanymi Rumunem Nicholasem Ionelem i Szwajcarem Leandro Riedim 7:6 (10-8), 5:7, 4-10. Był to czwarty trzysetowy mecz Polki w tej imprezie. Wcześniej dwa razy pokonała w niej rozstawione rywalki – na początek występującą z numerem piątym Czeszkę Lindę Fruhvirtovą, a w ćwierćfinale Hong Yi Cody Wong z Honkgongu (16.). Weronika Baszak po raz trzeci wystąpiła w juniorskim Wielkim Szlemie. W ubiegłym roku zarówno we French Open, jak i w Wimbledonie przegrała w pierwszej rundzie. W dorobku ma siedem wygranych juniorskich imprez ITF. W sobotę miała szansę zostać szóstką polską tenisistką w historii z wielkoszlemowym tytułem juniorskim w singlu. Dotychczas dokonały tego: Aleksandra Olsza (Wimbledon 1995), Magdalena Grzybowska (Australian Open 1996), Agnieszka Radwańska (Wimbledon 2005 i French Open 2006), Urszula Radwańska (Wimbledon 2007), Iga Świątek (Wimbledon 2018). W Melbourne Baszak startowała też w grze podwójnej. Wraz z Koreanką Dayeon Back były rozstawione z “ósemką”, odpadły w drugiej rundzie. Wynik finału gry pojedynczej juniorek: Victoria Jimenez Kasintseva (Andora, 9) – Weronika Baszak (Polska) 5:7, 6:2, 6:2. W finale Australian Open w grze podwójnej juniorów Mikołaj Lorens i partnerujący mu Karlis Ozolins przegrali z wyżej notowanymi Rumunem Nicholasem Ionelem i Szwajcarem Leandro Riedim 7:6 (10-8), 5:7, 4-10. Historia polskich zwycięzców Australian Open jest krótka, a nawet bardzo krótka. Ogranicza się tylko do jednej wzmianki: w 2006 roku turniej chłopców wygrali w Melbourne Błażej Koniusz i Grzegorz Panfil. Lorens mógł się zapisać na kartach turnieju dzień po urodzinach – w czwartek skończył 18 lat. Finał był bardzo emocjonujący. Pierwszego seta Polak z Łotyszem wygrali po tie-breaku, wykorzystując dopiero czwartą piłkę setową. Zanim zaczęli świętować, sami musieli obronić jednego setbola. W drugim secie mogli domknąć to spotkanie. Mieli aż 10 breakpointów. Decydujący atak Polak z Łotyszem powinni przypuścić w dziewiątym gemie, kiedy przy 40:0 mieli aż cztery piłki z rzędu na 5:4 (w grze podwójnej juniorów nie ma gry na przewagi). Żadnej jednak nie wykorzystali, co brutalnie się na nich zemściło. Aż do dwunastego gema w drugim secie Lorens i Ozolins nie musieli bronić żadnych breakpointów. Gemem, który miał dać im tie-breaka, ukręcili jednak na siebie bicz. Przy decydującym punkcie serwował Lorens. Wydawało się, że jego pierwszy serwis był autowy. Z takiego założenia wyszedł też Ozolins. Po returnie piłka wróciła na ich stronę, a stojący przy siatce Łotysz odbił piłkę tak, jakby chciał ją oddać chłopcu od podawania piłek. Niespecjalnie złożył się do tego uderzenia. Tymczasem zamiast drugiego serwisu Lorensa sędzia ogłosił punkt dla przeciwników. Polak z Łotyszem zrobili wielkie oczy. Tłumaczyli, że po serwisie aut był wyraźny, dlatego Lorens powinien mieć drugie podanie. Próbowali coś wskórać u sędziego, ale na niewiele się to zdało. Na korcie, na którym rywalizowali, system challenge był wyłączony. Decyzja została utrzymana, a sędzia zaprosił tenisistów na decydujący o tytule mistrzowskim super tie-break. Sytuacja całkowicie wyprowadziła z równowagi Lorensa, a przede wszystkim Ozolinsa. W super tie-breaku, w których do tej pory się specjalizowali, tym byli już tylko tłem dla rozkręcających się z każdą piłką rywali. Po meczu Łotysz nie podał sędziemu ręki. Choć Lorens wyjeżdża z Australii bez tytułu, to wyrównał najlepsze juniorskie osiągnięcie z Melbourne obecnego numeru 1 w Polsce Huberta Hurkacza, który w 2015 roku poniósł porażkę w finale, grając z parze ze Słowakiem Aleksem Molcanem. Wynik finału gry podwójnej juniorów:

Nicholas David Ionel, Leandro Riedi(Rumunia, Szwajcaria, 5) – Mikołaj Lorens, Karlis Ozolins (Polska, Łotwa, 6) 6:7 (8-10), 7:5, 10-4

