Legia zaczęła od mocnego uderzenia W pierwszej wiosennej serii spotkań solidarnie wygrały wszystkie trzy prowadzące ekipy. Na początek 2020 roku nie zawiódł Lech Poznań goniący czołówkę, ze strefy spadkowej wydostała się Korona Kielce, a czerwona latarnia ligi Łódzki Klub Sportowy jest w coraz gorszej sytuacji. Wartościowe zwycięstwo odniosła Wisła Kraków sygnalizując, że nie chce być dostarczycielem punktów. W piątek, 7 lutego w pierwszym spotkaniu kolejki gdyńska Arka będącą dotąd nad kreską przegrała u siebie z Cracovią Kraków 0:1 co spowodowało jest spadek w tabeli na 14. miejsce. W drugim meczu w jednym z hitów weekendu Śląsk Wrocław mimo przegrywania z Lechią Gdańsk 0:2 pokazał charakter remisując 2:2. Na początek sobotnich zmagań kielecka Korona bijąca się o utrzymanie zremisowała bezbramkowo z mającym podobne aspiracje Górnikiem Zabrze. Następnie poznański Lech chcący naciskać na czołówkę ograł przy Bułgarskiej beniaminka Raków Częstochowa 3:0. Na koniec dnia Wisła Kraków, która w zimowych sparingach nie przegrała ani razu podejmowała przy Reymonta ekipę Jagiellonii Białystok. „Biała Gwiazda” pokazała, że jest w formie triumfując łatwo 3:0. Emocji nie brakowało także w niedzielę. Wtedy płocka Wisła prowadząc 2:0 po 71 minutach przegrała z Pogonią Szczecin wynikiem 2:3. Potem Piast Gliwice wygrał z Zagłębiem Lubin 2:0, a zmagania 21. kolejki piłkarskiej PKO Ekstraklasy sezonu 2019/2020 zakończył mecz liderującej po jesieni Legii Warszawa z czerwoną latarnią ligi Łódzkim Klubem Sportowym w którym gospodarze przegrywając 0:1 i tak zwyciężyli 3:1. Wyniki 21. kolejki PKO Ekstraklasy 2019/2020: Piątek, 7 lutego Arka Gdynia – Cracovia 0:1 (0:1)

Śląsk Wrocław – Lechia Gdańsk 2:2 (0:1) Sobota, 8 lutego Korona Kielce – Górnik Zabrze 0:0

Lech Poznań – Raków Częstochowa 3:0 (0:0)

Wisła Kraków – Jagiellonia Białystok 3:0 (1:0) Niedziela, 9 lutego Wisła Płock – Pogoń Szczecin 2:3 (1:0)

Piast Gliwice – KGHM Zagłębie Lubin 2:0 (1:0)

Legia Warszawa – ŁKS Łódź 3:1 (0:0) Tabela ekstraklasy po 21 kolejce spotkań: Lp. Drużyna M. Pkt. Bramki 1 Legia Warszawa 21 41 43-21 2 Cracovia 21 39 30-16 3 Pogoń Szczecin 21 38 25-18 4 Śląsk Wrocław 21 35 29-23 5 Lech Poznań 21 34 36-20 6 Piast Gliwice 21 34 24-21 7 Lechia Gdańsk 21 31 25-24 8 Wisła Płock 21 30 27-35 9 Jagiellonia Białystok 21 29 31-29 10 Zagłębie Lubin 21 28 31-30 11 Raków Częstochowa 21 28 24-32 12 Górnik Zabrze 21 24 24-27 13 Korona Kielce 21 22 12-24 14 Arka Gdynia 21 21 17-29 15 Wisła Kraków 21 20 25-35 16 ŁKS Łódź 21 14 21-40

