Koniec kolejowej działalności Bombardiera Bombardier Inc. podał, że zawarł transakcję sprzedaży swojej linii kolejowej francuskiemu gigantowi kolejowemu Alstom SA, który ma ją zakupić za 8,2 miliarda dol. Bombardier – producent samolotów i pociągów, będzie obecnie koncentroać się wyłącznie na produkcji samolotów, aby spłacić zadłużenie w wysokości 9,3 mld dol. Przejęcie sygnalizuje również, że firma Alstom stara się zwiększyć swoją pozycję w obliczu rosnącej konkurencji ze strony chińskiego CRRC, największego na świecie producenta pociągów. Bombardier twierdzi, że transakcja ta spowoduje, iż gigant emerytalny z Quebecu – Caisse de depot et placement, który posiada 32,5% udziałów w oddziale kolejowym Bombardiera, stanie się największym udziałowcem Alstom. Bombardier twierdzi, że wpływy netto z transakcji wyniosą od 4,2 mld do 4,5 mld dol. i oczekuje się, że umowa zostanie sfinalizowana w pierwszej połowie 2021 r. O Autorze: Joanna Wójcik Socjolog, dziennikarz-amator. Zainteresowania: muzyka, literatura, film, podróże.

