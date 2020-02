Toronto z ekologiczną oceną A Miasto Toronto zostało uznane za jednego ze światowych liderów działalności na rzecz ochrony środowiska, osiągając 1. miejsce na „Liście miast CDP” już drugi rok z rzędu. CDP (Carbon Disclosure Project), międzynarodowa organizacja non-profit działająca na rzecz środowiska, prowadzi globalny system publikowania informacji o środowisku, który pomaga firmom, miastom i regionom dokonywać pomiarów i planować oraz podejmować działania przeciwdziałające zmianom klimatu. Toronto zostało docenione za działania podjęte w ciągu ostatniego roku na rzecz opracowania solidnych strategii przedziwdziałania zmianom klimatycznym, działania w celu zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych i łagodzenia zagrożenia klimatycznego. Aby uzyskać ocenę A, miasto musi stworzyć system pomiaru emisji, wyznaczyć cel redukcji emisji, opublikować plan działania w dziedzinie klimatu i ustanowić plan w jaki sposób poradzi sobie z zagrożeniami dla klimatu. W sumie 105 miast na całym świecie otrzymało ocenę „A”. Szczegóły są dostępne na https://www.cdp.net/en/cities/cities-scores. Strategia klimatyczna TransformTO w Toronto, którą Rada Miasta przyjęła jednogłośnie w 2017 r., nakreśla serię krótko- i długoterminowych działań mających na celu zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych przez budynki, system komunikacji miejskiej i utylizację odpadów. W 2019 r. Rada Miejska Toronto zagłosowała za ogłoszeniem sytuacji kryzysowej i przyjęła bardziej rygorystycznt cel redukcji emisji: zero netto do 2050 r. lub wcześniej. Od 2017 r. władze miasta wdrożyły, a potem rozszerzyły kilka kluczowych inicjatyw, w tym uruchomienie dotacji na działania na rzecz klimatu, wydanie pierwszej Zielonej Obligacji w Toronto, zakończenie modernizacji energetycznej w 21 budynkach mieszkalnych w Toronto, montaż paneli słonecznych na 100 nieruchomościach należących do miasta i przyjęcie pierwszej strategii promocji pojazdów elektrycznych w Toronto. Burmistrz Toronto John Tory powiedział: „Ta ocena ‘A’ świadczy o zaangażowaniu miasta w przeciwdziałanie kryzysowi klimatycznemu. Dzięki naszym celom osiągnięcia zera emisji netto do 2050 r. lub wcześniej, wprowadzamy innowacje, inwestujemy i przekształcamy Toronto w zdrowsze, lepiej prosperujące i silne miasto. Zachęcam wszystkie miasta do działania na rzecz osiągnięcia zerowego poziomu emisji netto ”. Na liście miast z oceną A brak jakiegokolwiek miasta w Polsce. Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Malgorzata P. Bonikowska Website Dziennikarka, publicystka, anglistka (doktor językoznawstwa), nauczycielka, autorka książek, działaczka społeczna, współtwórca i redaktor naczelny www.gazetagazeta.com. Kocha pisanie, przyrodę i ludzi. Search

