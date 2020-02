Leon. Na trudnej drodze do siebie

Mamy rok 2020, Polska, Warszawa, miasto stołeczne, miasto zdawałoby się promieniowania postępowego myślenia, uzasadnianego naukowo, dobrych idei, wszak stolica. Otóż nie. Mieszkają w Warszawie ludzie, w tym młodzi ludzie, transgenderowi, czyli tacy, o których rodzice czy rodzina nie mogą powiedzieć, że mamy „wymarzonego synka” czy „śliczną córeczkę z warkoczykami”, bo natura chciała inaczej.

Samotni w rodzinie, jak 19-letni Leon.

Transgenderyzm, czyli transpłciowość lub inaczej międzypłciowość. Jak wyjaśnia dr nauk medycznych, Katarzyna Bajszczak, osoba transgenderowa to osoba odbiegająca od stereotypowych wyobrażeń na temat ról płciowych, ról społecznych, ale też zachowań przynależnych kobietom lub mężczyznom. Oznacza to, że tacy ludzie, żeby się czuć sobą i w zgodzie ze swoją płcią muszą przejść skomplikowane procedury medyczne, także sądowe, kosztowne, niewspierane praktycznie przez państwo operacje i leczenie hormonalne. Kosztowne, bolesne, ale dające nadzieję na pełnię szczęścia i SIEBIE. Najtrudniej jest, kiedy żyją pośród wrogich sobie ludzi, rodziny, najbliższych, otoczenia, które nie raz doprowadza do samookaleczeń, prób samobójczych, samobójstw.

Leo ma szansę, ma przyjaciół, chociaż nie w swojej wierzącej, katolickiej rodzinie. Nie może liczyć ani na zrozumienie, ani na wsparcie, ani na pomoc finansową.

Stąd zbiórka publiczna, zorganizowana przez przyjaciół, zbiórka funduszy na część leczenia chirurgicznego, ale bardzo ważną, usunięcia piersi na tyle nieoszpecającego, by Leon mógł się np. latem na plaży rozbierać, by czuł się ze swoim ciałem jak najlepiej. Wszystko zresztą opisał przy swojej zbiórce.

Warszawa, stolica kraju europejskiego, a dzieciaki, młodzi ludzie transgenderowi odbierają sobie tu życie, skaczą z mostu… podobnie w wielu innych miejscach Polski.

Rozmawiałam z kilkoma transgenderowymi osobami, które mają to szczęście, że rodzice, rodziny im pomagają, obdarzają miłością, mają swoje prywatne życia z partnerami. Wiele z nimi łez wypłakałam słuchając o ich wieloletniej gehennie, odrzuceniu, samotności. Widziałam ich rany po samookaleczeniach.

Jeśli ktoś może, pomóżmy Leonowi, który bierze udział w akcjach społecznych, edukacyjnych, opowiada o życiu osób transgender, nie boi się już pokazać twarzy. Ale przed nim długa droga, sporo cierpienia, bólu, ale także wiele nadziei, radości ze zmian ciała, głosu, i wreszcie życie w zgodzie ze sobą. Może to zrobić mając wsparcie serdecznych ludzi.

Beata Dżon Ozimek

Oto opis sprawy słowami samego Leona i link to ZRZUTKI:

Hej!

Mam na imię Leon. W tym roku kończę 19 lat. Z pozoru niczym się nie różnię od “typowego nastolatka”. Jestem jednak osobą transpłciową. Oznacza to, że moja płeć biologiczna nie pokrywa się z płcią rzeczywistą. Czym to się objawia? Moje ciało, w binarnym podziale, klasyfikowane jest jako “żeńskie”. Z tym “problemem” mierzę się już od pewnego czasu. Dzięki wytrwałości i pracowitości udało mi się zebrać pieniądze na opinię seksuologiczną i psychiatryczną co w konsekwencji poskutkowało rozpoczęciem przeze mnie hormono-terapii (początek – 5.12.2019r.).

Dzisiaj przyszedł jednak ten dzień kiedy muszę poprosić Ciebie o pomoc. Otrzymałem możliwość wykonania jedynki – tj. operacji usunięcia piersi – już 15 maja br. To byłoby dla mnie spełnienie marzeń. Dysforia górnej części mojego ciała jest tak silna, że często ciężko mi się jest chociażby przebrać w czyste ciuchy. Od dziecka kochałem pływać, jednak od kilku lat jest to nie możliwe, ze względu na widoczny balast na mojej klatce piersiowej. Termin operacji jest niezwykle bliski, jednak wierzę że uda mi się osiągnąć mój cel. Dzięki temu mógłbym przestać nosić binder (tzw. spłaszczak) który każdego dnia miażdży mi żebra i plecy.

Jestem obecnie w klasie maturalnej i nie mam możliwości pracy na cały etat, jednak i tak staram się pracować tak dużo jak to jest możliwe. Kwota ta niestety nie jest dla mnie do osiągnięcia samemu. Głupio jest mi prosić o pomoc ale to jedyna możliwość bym wreszcie był wolny.

Kwota 9000 obejmuje operacje, badania przed zabiegiem, konsultacje z chirurgiem, dojazd i powrót ze szpitala a także wszelkie inne potrzebne rzeczy.

To jest tylko kwota idealna! Każda złotówka przybliży mnie do mojego marzenia jakim jest wreszcie bycie sobą.

•••

https://www.facebook.com/watch/?v=448627042436758

https://www.facebook.com/watch/?v=375919199964578