15 przepisów na walentynkową klęskę Jak mieć udane Walentynki? Tego się od nas nie dowiecie. Ale powiemy wam za to, co jest gwarancją… najgorszego święta zakochanych w historii. Oto absolutnie najbardziej koszmarne walentynkowe pomysły: na randki, prezenty, romantyczne deklaracje. Jeśli Walentynki wam miłe, a swojego partnera naprawdę lubicie, to nie róbcie tych 15 rzeczy. 1. Lepiej, żeby wam ręka uschła, niż żebyście kupili COKOLWIEK w kształcie serca. Jasne to uroczy pomysł… kiedy jesteście uczniami podstawówki. Jednak jeśli macie trochę więcej wiosen na koncie, unikajcie mydeł, czekoladek, tortów, ramek na zdjęcia, torebek z herbatą, i tak dalej, i tak dalej w “romantycznym” kształcie serca. O… “serduszkowym” mięsie chyba nie trzeba nic mówić (tak, widzieliśmy już pęto kiełbasy ułożone w serce!). A dlaczego serce w Walentynki jest “be”? Bo po pierwsze, to oklepane, po drugie, kiczowate, a po trzecie… po prostu nie. 2. Nie idźcie do kina na “365 dni”. Oglądanie w Walentynki zmysłowych scen erotycznych z niewiarygodnie atrakcyjnymi ludźmi w wypełnionej po brzegi sali kinowej naprawdę nie jest dobrym pomysłem. Chyba, że chcecie potem się pokłócić. Bo a) “dlaczego nasz seks tak nie wygląda”, b) “dlaczego nie wyglądasz jak Massimo/Laura? c) “dlaczego w ogóle wziąłeś/wzięłaś mnie na ten film?”. Z tego samego powodu lepiej unikać “Pięćdziesiąt twarzy Greya”, ale ten tytuł jest już akurat dawno passe. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

