22 sędziów Trybunału Konstytucyjnego w oświadczeniu bez precedensu "Słuszne jest, niestety, wyrażane powszechnie przekonanie, że Trybunał Konstytucyjny praktycznie został zlikwidowany" – piszą sędziowie. Wskazują na ostentacyjne łamanie prawa przy rozpatrywaniu rzekomego sporu kompetencyjnego między Sejmem a Sądem Najwyższym Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku, m.in. Stanisław Biernat, Lech Garlicki, Ewa Łętowska, Ferdynand Rymarz Andrzej Rzepliński, Marek Safjan i Andrzej Zoll, piszą w specjalnym oświadczeniu opublikowanym w poniedziałek 10 stycznia, że obecny, podporządkowany PiS, Trybunał Konstytucyjny rażąco łamie ustawę o TK. „Zarówno Krystyna Pawłowicz, jak i Stanisław Piotrowicz, głosowali 8 grudnia 2017 r. (..) za przyjęciem ustawy, którą obecnie mają oceniać jako sędziowie TK" – wskazują sędziowie. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja

