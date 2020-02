29 lutego – historia, rocznice, ciekawostki Zdarza się tylko raz na cztery lata. W wielu regionach świata mówi się o nim, że jest pechowy. Z kolei na Wyspach Brytyjskich przymyka się oko na wszelkie nieszczęścia, które mają tego dnia miejsce. Co jeszcze wiemy o 29 lutego? 29 lutego jest 60. dniem w kalendarzu gregoriańskim. Skąd wziął się w kalendarzu? Ziemia obiega Słońce dokładnie w 365 dni i 1/4 doby. Trudno podzielić to na równe okresy. Starożytni Egipcjanie podjęli taką próbę – podzielili rok na 12 miesięcy po 30 dni. Jednak, jak łatwo policzyć, musieli na końcu roku umieścić pięć dodatkowych dni. Uznawano je za zbędne, pechowe, unikano wszelkich obowiązków. Przez długie lata dodatkowy dzień pojawiał się losowo, często o nim zapominano lub nawet opracowywano kalendarze z dodatkowym miesiącem (!) w roku. Tak było u starożytnych Rzymian, gdzie kalendarz miał miesiące na przemian z 31 oraz 29 dniami, a ostatni w roku – 28. Łącznie dawało to 355 dni w roku, a więc o 10 mniej, niż rok słoneczny. Dopiero Juliusz Cezar w ok. 46 r. p.n.e. zwołał radę matematyków, która opracowała rozwiązanie. Dodano dwa dni do stycznia, sierpnia i grudnia, a jeden dzień do kwietnia, czerwca, września i listopada. Luty, będący ostatnim miesiącem w roku, pozostał bez zmian. Wtedy też podjęto decyzję o przesunięciu początku roku na styczeń, wcześniej był to marzec. Z tego powodu dodatkowy dzień wypada już w drugim miesiącu roku, a nie w ostatnim. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.