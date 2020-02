30 Polaków z Wuhan po kwarantannie opuściło szpital Minister zdrowia Łukasz Szumowski poinformował, że Polacy, którzy na początku lutego wrócili z Wuhan zostali już wypisani ze szpitala. Szef resortu podkreślił też, że w Polsce nie odnotowano do tej pory przypadku koronawirusa. Grupa Polaków opuściła Wojskowy Szpital Kliniczny we Wrocławiu. Podczas środowej konferencji minister zdrowia Łukasz Szumowski ogłosił, że czwarta seria przeprowadzonych badań potwierdziła, że żaden z 30 objętych kwarantanną pacjentów nie jest zakażony wirusem z Chin. – Po czterokrotnym sprawdzeniu badaniem na obecność kodu genetycznego wirusa, wypuszczamy dziś tę całą grupę, która przyjechała z Wuhan do domów. Dzisiaj do południa powinni już opuścić szpital. Wszyscy są zdrowi – stwierdził prof. Łukasz Szumowski, minister zdrowia. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

