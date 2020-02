4 rzeczy pokazują prawdziwe podejście do UE

Jarosław Kaczyński nie jest głupcem. Czyta sondaże, zna społeczne nastroje. Wie, że Polacy to euroentuzjaści, którzy bardziej ufają Unii niż własnemu rządowi. Dlatego prezes PiS-u mówi, że „Polska jest sercem Europy”, a „przynależność do Unii jest wymogiem polskiego patriotyzmu”. Zapewnia, że „o żadnym wychodzeniu z Unii nie może być mowy”. Uspokaja, że „nasza obecność w Unii nie jest zagrożona”. Sęk w tym, że ta opowieść nijak ma się do zupełnie innej, a przez polityków Zjednoczonej Prawicy powtarzanej znacznie częściej, głośniej i wyraźniej. Prześledźmy jej kluczowe wątki, bo dobitnie pokazują, co obecna władza naprawdę myśli o Wspólnocie.

Wątek pierwszy – Unia Europejska to zagranica. Czyli obcy. Bo jak inaczej rozumieć apele rządzących do opozycji, by ta „nie donosiła na swój kraj do Brukseli”, a „polskie sprawy rozwiązywała w polskim domu”? Jak inaczej interpretować hasło „ulica i zagranica”, którego PiS używa wobec polityków protestujących (przeciwko łamaniu prawa) z obywatelami przed Sejmem lub na forach unijnych? Unia Europejska to dla obecnej władzy ciało obce. Struktura, której członkiem jesteśmy, ale której częścią się nie czujemy, a jej instytucji nie uważamy za własne. Od której możemy wziąć pieniądze, ale za którą nie jesteśmy i nie chcemy być odpowiedzialni. Której nie rozumiemy i nie szanujemy, może nawet skrycie nią pogardzamy.

Wątek drugi – Unia Europejska zagraża naszej suwerenności. Bo się bezczelnie wtrąca w nasze sprawy, a gdyby się nie wtrącała, to Kaczyński miałby święte życie. Mógłby bowiem bez żadnych ograniczeń demontować sobie demokrację w Polsce i nikt by mu nawet słówka nie pisnął. A tak – jakaś Komisja Wenecja czy inny luksemburski Trybunał ze swoimi trzema groszami – spowalniają rewolucję, a nade wszystko grają prezesowi PiS-u na nerwach.