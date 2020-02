5 trików na to, by się wreszcie wyspać Nie trzeba nikogo przekonywać, że dobre sen to podstawa. W obecnych, szalonych czasach jest cenniejszy niż złoto. Jeśli się nie wyśpimy, to możemy być pewni, że odbije się to na naszej pracy, szkole, czy innych obowiązkach rozpoczynającego się właśnie dnia. Ten poradnik sprawi, że nie będziecie wstawać z łóżka lewą nogą. O komentarz do poniższych 5 mitów/trików/porad poprosiłem psychologa z Uniwersytetu SWPS, Sławomira Prusakowskiego (jego odpowiedzi są zaznaczone kursywą). Nie wyczerpaliśmy tego zagadnienia, bo, jak się za chwilę przekonacie, każdy z nas jest inny, a wnioski z różnych “badań amerykańskich naukowców” często sobie przeczą. Mają jednak pewne punkty wspólne. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.