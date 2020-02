5 wirusów, które wywołały panikę na świecie Liczba ofiar śmiertelnych nowego koronawirusa rośnie z doby na dobę. Eksperci nie potrafią dokładnie określić, kiedy uda się zapanować nad chorobą. Niektórzy w ogóle bagatelizują sprawę, ale jedno jest pewne – patogen łatwo przenosi się między ludźmi. Porównajmy nowego koronawirusa z chorobami, które ludzkość już przerabiała. I boleśnie je odczuła. Według wielu wiodących ekspertów w dziedzinie chorób zakaźnych, koronawirus z Wuhanmoże rozprzestrzenić się po całym świecie. Naukowcy nie wiedzą jeszcze, na ile śmiertelny jest nowy koronawirus, więc nie ma pewności, ile szkód może spowodować pandemia. – Jest bardzo łatwo przenoszony. Ale czy to będzie katastrofalne w skutkach? Nie wiem – przyznaje na łamach “New York Times” dr Anthony S. Fauci z Narodowego Instytutu Alergii i Chorób Zakaźnych (NIAID). WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

