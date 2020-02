8 błędów, których musisz unikać, jeśli chcesz stworzyć związek z kimś z pracy

Miłość podobno nie wybiera, więc jeśli już spadnie na nas jak ten grom z jasnego nieba, to nie będzie miało znaczenia czy ma to miejsce w kinie, na spacerze w parku, czy… przy służbowej drukarce. Ta ostatnia opcja do najłatwiejszych nie należy, ale jeśli ktoś wbrew temu, co podpowiada rozum, zdecyduje się na związek z kimś, z kim pracuje, lepiej niech unika tych błędów. Inaczej może ucierpieć na tym i serce, i kariera.

Zdania są podzielone. Choć spora część osób do związków w pracy podchodzi z rezerwą, to są i tacy, którzy uważają, że istnieje duża szansa na to, że biurowy romans zmieni się w długotrwały związek. Podobno aż 31 proc. osób, które wchodzą w romantyczną relację z kimś z pracy, decyduje się później na ślub z tym kimś!

Ponieważ w pracy spędzamy coraz więcej czasu, to czymś naturalnym staje się to, że jesteśmy bardziej zainteresowani współpracownikiem, z którym wyjątkowo dobrze rozmawia nam się w firmowej kuchni (podczas tych rozmów czujemy też TO napięcie).