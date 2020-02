Abp Głódź na celowniku Stolicy Apostolskiej Jak donosi tygodnik “Wprost”, wysłannik Watykanu ma przygotować raport odnośnie nieprawidłowości w diecezji gdańskiej. Powodem zainteresowania Stolicy Apostolskiej abp Głódziem były skargi 16 księży, którzy zarzucają hierarsze mobbing. Skargi na zachowanie abp Głódzia były kierowane do nuncjusza apostolskiego w Polsce abp Salvatore’a Penacchia. Korespondencja nie była przekazywana dalej do papieża Franciszka. Mimo to Watykan postanowił zareagować w sprawie nieprawidłowości w diecezji. Jak podaje “Wprost”, abp Penacchio miał pozostawać w bliskiej zażyłości z abp Sławojem Leszkiem Głódziem. Nuncjusz miał bywać w jego posiadłości w Bobrówce na Podlasiu. Kilkanaście dni temu natomiast gościł też prywatnie u gdańskiego metropolity w jego trójmiejskiej rezydencji. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

