Afera w Teatrze Bagatela. Decyzja radnych. Krakowscy radni zmienili statu Teatru Bagatela i rozdzielili funkcję dyrektora artystycznego i naczelnego. To pokłosie afery z zarzutami molestowania seksualnego dla dotychczasowego szefa teatru Henryka Jacka S. Zmiana statutu Teatru Bagatela to przygotowania do konkursu na nowego dyrektora. Magistrat w Krakowie w piątek ogłosi warunki i oczekiwania wobec kandydatów. Jak przypomina RMF FM, umowa z dotychczasowym dyrektorem Henrykiem Jackiem S. została rozwiązana po tym, jak prokuratura postawiła mu zarzuty molestowania seksualnego i łamania praw pracowniczych. Radni z Krakowa zgodzili się na rozdzielenie dwóch dyrektorskich funkcji, ale nie wyrazili zgody na to, aby zastępcy dyrektora byli powoływani i odwoływani także przez prezydenta miasta. Po poprawkach zgodzono się na zapis, mówiący o uzgodnieniach dyrektora Teatru Bagatela z włodarzem Krakowa. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

