Agenci zakończyli przeszukanie biura Mariana Banasia Kilka godzin po tym, jak CBA wkroczyło do siedziby NIK, agenci dostali się do gabinetu Mariana Banasia. Przeszukanie zakończyło się około godziny 21 – informuje reporter RMF FM Patryk Michalski. “Agenci CBA opuścili gabinet Mariana Banasia” – napisał Michalski na Twitterze. Agenci przyjechali do siedziby NIK z nakazem przeszukania m.in. gabinetu Mariana Banasia. Wszystko w związku ze śledztwem białostockiej prokuratury ws. oświadczeń majątkowych szefa NIK. Agenci CBA nie zostali jednak wpuszczeni do biura, ponieważ – jak informował w rozmowie z RMF FM rzecznik NIK Zbigniew Matwiej – prezes NIK uznał, że “nie zostały spełnione konstytucyjne przesłanki”, powołując się m.in. na chroniący go immunitet. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

