Akcja "Żonkile". Szukają wolontariuszy na obchody rocznicy powstania w getcie Do 24 lutego Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN rekrutuje wolontariuszy do współpracy przy organizacji akcji "Żonkile". Ich zadaniem będzie rozdanie symbolicznych papierowych kwiatów i informowanie o obchodach 77. rocznicy powstania w getcie warszawskim. Muzeum POLIN zaprasza do udziału w akcji osoby, które ukończyły 14. rok życia. Wystarczy wypełnić formularz dostępny na stronie https://www.polin.pl/pl/zonkile-2020. Osoby, które wezmą udział w tegorocznej odsłonie, będą miały okazję zwiedzić wystawę stałą Muzeum POLIN, uczestniczyć w warsztatach komunikacyjnych i spotkaniach ze świadkami historii, a także poznać historię warszawskiego getta. Każdy otrzyma certyfikat potwierdzający uczestnictwo w wolontariacie. Zgłoszenia można przesyłać do 24 lutego. W ubiegłym roku do akcji "Żonkile" przyłączyło się prawie dwa tys. osób w różnym wieku, z różnych środowisk i o różnych zainteresowaniach. Ponad połowa to wolontariusze indywidualni. 19 kwietnia 2019 r. wolontariusze rozdali aż 200 tys. symbolicznych papierowych kwiatów. Teraz Muzeum POLIN planuje rozdać ich 250 tys.

