Aleksander Smolar: PiS i Duda nie mają nic do zaproponowania Zarówno w warstwie językowej, jak i w kwestii nowych propozycji ani PiS, ani prezydent Duda nie mają nic do zaproponowania – mówi nam Aleksander Smolar, prezes Fundacji Batorego. – Jeżeli nawet Duda próbuje powrócić do łagodnego, konsensualnego języka, to jednak duża część społeczeństwa pamięta słowa, jakie wypowiadał, pełne agresji i nienawiści, utrzymane w głównym nurcie PiS-owskim – dodaje. – Ponadto następuje efekt przyzwyczajenia – to, co ludzie dostają, nie jest już przez nich traktowane jako dar ze strony rządzących, tylko oczekują na następne dary – podkreśla JUSTYNA KOĆ: Czy 2 mld na TVP zamiast na onkologię – czego domaga się opozycja – okraszone środkowym palcem posłanki Lichockiej to może być moment przełomowy polskiej polityki? ALEKSANDER SMOLAR: Tego nie wiemy, bo takie rzeczy są wiadome dopiero po pewnym czasie. Oczywiście są wydarzenia dramatyczne, o których z góry można powiedzieć, że muszą zmieniać sytuację i postrzeganie jej przez dużą część społeczeństwa, ale nie sądzę, aby to było właśnie takim wydarzeniem. Oczywiście to nie znaczy, że to nie może odegrać znaczącej roli, bo PiS stanął wobec istotnego dylematu. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

