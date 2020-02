Aloes – biostymulator, który sprawia, że organizm… sam się uzdrawia Jeśli ze wszystkich roślin świata mielibyśmy znaleźć jedną, która miałaby być uniwersalnym remedium na wszelkie dolegliwości, to z pewnością wysoką pozycję na takiej liście musiałby zająć aloes. Nie dość, że może być doskonałym źródłem wody i pożywienia w trudno dostępnym i wymagającym otoczeniu, to na dodatek może służyć za lek i… kosmetyk, który skutecznie regeneruje nie tylko naszą skórę, ale i cały organizm. Aloes zwyczajny (zwany Aloe vera) oraz aloes drzewiasty (Aloes arborescens Miller) to jedne z najpopularniejszych sukulentów liściowych, które znajdują zastosowanie w kosmetyce i medycynie. Rośnie głównie na suchych i pustynnych terenach i wygląda całkiem niepozornie, ale jego wyjątkowa moc sprawia, że działa niemal jak samonapędzające się, roślinne perpetuum mobile, które nawet w bardzo wymagających warunkach klimatycznych jest w stanie nas napoić, wyżywić, a na dodatek zregenerować i zabezpieczyć przed wieloma czynnikami chorobotwórczymi. Ciekawostka: Pierwsze wzmianki na temat aloesu, które odczytano z sumeryjskich glinianych tabliczek, powstały 2,2 tys. lat przed naszą erą. Roślinę tę doceniały wszystkie starożytne cywilizacje (od Egpiptu po Chiny). W Starym Testamencie napisano, że aloes zasadził… sam Bóg. Gęsty miąższ jego liści służył przede wszystkim do leczenia ran i oparzeń, ale miał też szereg innych zastosowań. Wszystkie gatunki aloesów (poza Aloe vera) są obecnie pod ochroną. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

