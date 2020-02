Amerykański i niemiecki wywiad szpiegowały inne państwa za pomocą jednej z firm Za pomocą szwajcarskiej firmy, sprzedającej urządzenia szyfrujące, CIA i BND – agencje wywiadowcze USA i RFN – przez dekady szpiegowały inne państwa – ujawnia “Washington Post”. “To był wywiadowczy wyczyn stulecia” – głosi raport CIA, cytowany przez amerykański dziennik. “Przez więcej niż pół wieku rządy na całym świecie ufały jednej firmie w utrzymywaniu tajnej komunikacji między ich szpiegami, żołnierzami oraz dyplomatami” – pisze po wspólnym śledztwie z niemiecką telewizją publiczną ZDF dziennik “Washington Post”. Żaden z tych klientów nie wiedział jednak nigdy – utrzymuje waszyngtoński dziennik – że za Crypto stoi CIA we współpracy z BND. Agencje wywiadowcze miały tak programować urządzenia szyfrujące tej firmy, by te mogły łatwo łamać tajne kody, w których wysyłano zaszyfrowane wiadomości. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

