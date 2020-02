Amerykańskie prawybory: upadek faworyta i nowy lider wśród Demokratów

Joe Biden, niemal pewny dotychczas kandydat na rywala Donalda Trumpa w walce o amerykańską prezydenturę, poniósł kolejną klęskę w prawyborach Partii Demokratycznej i może się już z tych porażek nie podnieść. Po prawyborach w stanie New Hampshire na czoło stawki wśród Demokratów wysunął się bardzo lewicowo nastawiony senator Bernie Sanders, ale depcze mu po piętach szybko zyskujący poparcie były burmistrz z prowincjonalnego miasteczka, Pete Buttigieg.

Może się okazać, że Donald Trump niepotrzebnie przymuszał prezydenta Ukrainy, by znalazł jakiś brud na Joe Bidena. Szantażowanie prezydenta Wołodymyra Zełenskiego doprowadziło Trumpa do upokarzającego procesu o impeachment, a tu tymczasem wygląda na to, że to nie zakulisowe zagrywki, ale po prostu wyborcy wyeliminowali głównego do niedawna kandydata Demokratów do rywalizacji z Trumpem w listopadowych wyborach w USA.

W pierwszych dwóch prawyborach – w Iowa tydzień temu i w New Hampshire we wtorek – Biden, który do niedawna prowadził z przewagą ponad 20 punktów procentowych nad następnym z demokratycznych kandydatów, zajął tam odpowiednio 4 i 5 miejsce. Klęska w małym stanie New Hampshire na północno-wschodnim wybrzeżu Ameryki jest dodatkowo upokarzająca, bo zdobył tam zaledwie 8 proc. głosów.