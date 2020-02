Andrzej Duda udowodnił, ze liczy się i porozumiewa tylko z jednym środowiskiem W momencie, kiedy obejmuje się najwyższy urząd w państwie, powinno się być apolitycznym prezydentem wszystkich Polaków – podkreślał w Sejmie Piotr Zgorzelski (PSL), który komentował obecność Andrzeja Dudy w wyjazdowym spotkaniu klubu parlamentarnego PiS. Borys Budka (PO) mówił, iż “spotkanie pokazało, że jest to prezydent jednej opcji”. Stanisław Karczewski (PiS) tłumaczył, że “taka jest praktyka”. Klub Prawa i Sprawiedliwości zebrał się w poniedziałek wieczorem na wyjazdowym posiedzeniu w podwarszawskiej Jachrance. Na spotkanie przyjechał także prezydent Andrzej Duda. W mediach społecznościowych pojawiły się fotografie z posiedzenia, jedną z nich udostępnił poseł PiS Zbigniew Hoffmann. Szef Platformy Obywatelskiej, komentując obecność Dudy na spotkaniu, powiedział, że został on tam wezwany “na dywanik przez prezesa [Jarosława – przyp. red.] Kaczyńskiego, pana marszałka [wicemarszałka Sejmu, Ryszarda – przyp. red.] Terleckiego”. – To spotkanie pokazało, że jest to prezydent jednej opcji politycznej – dodał. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

