Antarktyda. Padł nowy rekord temperatury. Tak ciepło jeszcze nie było. Termometry zainstalowane w argentyńskiej bazie badawczej na Antarktydzie zanotowały w czwartek niezwykle wysoką, jak na ten kontynent, temperaturę. Jeśli wskazania czujników się potwierdzą, będzie to nowy rekord dla tego kontynentu. W czwartek na stacji badawczej Esperanza termometry wskazały aż 18,3 stopnia Celsjusza (64,9 stopnia Fahrenheita). Według służby meteorologicznej była to najwyższa zarejestrowana na tej stacji temperatura od rozpoczęcia pomiarów w 1961 roku – informuje portal the guardian.com. Stacja Esperanza znajduje się na Półwyspie Antarktycznym, położonym w zachodniej części kontynentu, na południe od Ameryki Południowej. Jest to najbardziej na północ wysunięta część Antarktydy i jedna z niewielu części kontynentu, która wychodzi poza koło podbiegunowe południowe. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji

























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.